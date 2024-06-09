【大人気】バレンシアガ BALENCIAGA ネクタイ ドット 最高級シルク

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※プロフィールと説明文を必ず確認してから、コメントやご購入をお願い致します。か定期間が過ぎたら自分で使い直す予定ですので、興味ある方はお早めに購入してください。★ブランド:バレンシアガBALENCIAGA★サイズ:剣幅9.4cm全長156cm★カラー:ネイビーブルーグレー★デザイン:ドット柄★素材:最高級シルク100%★その他:こちらはUSED品（中古品質）です。新品ではないUSED品という事をご理解の上、ご購入ください。▼コンディション:大剣表に薄汚れ箇所がありますが、この先まだまだ長く活躍いただけると思います。素人検品であるため、見落としなどあるかもしれませんが、ご了承の上、ご購入をお願い致します。送料無料で発送致します。敏速に対応致しますが、仕事の都合で対応が遅れる場合があります。新品参考価格:17999円仕事/ビジネス/プライベート/プレゼント/結婚式/二次会出張/パーティー/フォーマル/カジュアル/スーツ入学式/卒業式/入社式/新社会人バレンタイン/ホワイトデー/ストライプ/チェックドット/無地/幾何学模様/格子柄/ロゴマーク/ロゴマニアNo.2473