ナイキ ウィメンズブレーザーミッド ESS \

【商品詳細】NikeWMNSBlazerMidEssential\"White/CanyonPurple\"ナイキウィメンズブレーザーミッドエッセンシャル\"ホワイト/キャニオンパープル\"DH4399-101※こちらは【ウィメンズモデル】です。タグは28.5ですがメンズカテゴリーのため28で表示しています。【状態】使用感が少なく目立つ傷や汚れが無い。【付属品】箱あり、タグなし同じサイズはこちら↓↓↓#はるちゃんsize28同じサイズ【NIKE】はこちら↓↓↓#はるちゃんsize28NIKE【注意事項】※トラブル防止の為プロフィール必読※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。※できる限り多方面の画像を上げています。気になる箇所はコメント下さい。完璧を求める方はご遠慮ください。#はるちゃんNIKE#はるちゃんブレーザー#ACM02124B



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