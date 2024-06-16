number nine アーカイブ　ベルト　ロゴ　ブラウン

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【商品説明】ナンバーナインのロゴデザインベルトです。バックルにレザーとゴールドの金属がデザインされたアイテムです。ベルト部分にはナンバーナインのロゴが全体にデザインされています。undercoverやraf simons などと共にアーカイブが高騰しているのでこの機会にぜひ。【商品情報】▶状態 USED 状態ランク C ＊ベルト穴を一つ増やしています。USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。状態ランクS…新品、未使用品A…使用回数の感じられない商品B…使用感はあるが目立つダメージのない商品C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品D…ダメージや使用感が目立つ商品▶サイズ 表記サイズ なしレザー部分全長92cmベルト先から一つ目の穴まで70cm(穴を開けた部分)最後の穴まで83cm※計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。USED商品につき一部、細かな部分の写真や記載を省略しております。その商品の味としてご理解頂いた上でご注文お願い致します。▶素材 カラー···ブラウン素材···本革commedesgarconsGANRYUyohjiyamamotopourhommetogaISSEYMIYAKEsacaiJohnLawrenceSullivanundercoversunseamybeautifullandletjwAndersonlittlebignamachekodeladaperverzeyokejiedaallegedairikukudossodukelephanttribalfabricsChristiandadatttmswhedmaynerfacetasmdriesvannottenanatomicashoopclothingdoubletbedj.wfordacoldwallsasquatchfabrix