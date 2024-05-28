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BBM 堀内恒夫 直筆サインカード 巨人 インスクリプション 書き添え
商品番号 P25317356325
商品名

BBM 堀内恒夫 直筆サインカード 巨人 インスクリプション 書き添え
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【説明文及びプロフ必読】状態に大きな不備はありませんが、商品の性質上、初期傷や経年劣化がある場合があります。状態を気にされる方はトラブル防止の為購入はお控えください。※値下げは基本的に対応しておりません。BBM直筆サインカード
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