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美品 ブルックスブラザーズ ネクタイ ハイブランド レジメンタル ストライプ柄
商品番号 S92201812119
商品名

美品 ブルックスブラザーズ ネクタイ ハイブランド レジメンタル ストライプ柄
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,692 円
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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます*__)プロフィールや詳細をよく読みご購入の程お願い致します。ネクタイはこちらへ!!➪#Zeroのネクタイ一覧✄----------------------------------------‐✄☘セット割引キャンペーン☘2点同時購入⇝︎¥300off3点同時購入‪⇝‬¥600off4点同時購入‪⇝‬¥900off5点以上同時購入‪⇝‬¥1200off※セットで購入される方は購入したい商品の説明文一番下にある商品番号をコメントにてご提示ください。☘ブランドBrooksBrothersブルックスブラザーズ☘コンディション特に目立つダメージや汚れはございません。☘カラーネイビー紺色水色☘サイズ大剣幅↬約9.5cm⚠︎出来るだけ正確に測りますが手作業で測っておりますのでミリ単位の違いは大目に見て頂けると有難いです。☘素材シルク100%✄----------------------------------------‐✄【参考キーワード】ネクタイブランドインスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気レアモデルレアロゴマニア冠婚葬祭☘購入場所大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み☘商品番号【667】
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