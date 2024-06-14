ちいかわ　おやすみベッドと繋がるマスコットセット

沢山の商品よりアクセスありがとうございます。ちいかわとハチワレがソッポを向いていますが、未開封です。写真2を参照してください。神経質な方(多少の擦り傷、汚れ等が非常に気になる！)のご入札は『しっかりとご考慮の上で』ご購入下さい。発送は簡易梱包となります。‡注意‡※当方、不規則な仕事によりご連絡が遅くなりますので、ご了承下さい。※ペットと暮らしています。また何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。ちいかわハチワレうさぎマスコットおやすみベッド



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