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ちいかわ　おやすみベッドと繋がるマスコットセット
商品番号 G15628136651
商品名

ちいかわ　おやすみベッドと繋がるマスコットセット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品よりアクセスありがとうございます。ちいかわとハチワレがソッポを向いていますが、未開封です。写真2を参照してください。神経質な方(多少の擦り傷、汚れ等が非常に気になる！)のご入札は『しっかりとご考慮の上で』ご購入下さい。発送は簡易梱包となります。‡注意‡※当方、不規則な仕事によりご連絡が遅くなりますので、ご了承下さい。※ペットと暮らしています。また何かありましたら、お気軽にご連絡下さい。ちいかわハチワレうさぎマスコットおやすみベッド
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