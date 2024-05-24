b.b.saimon/supremeベルト　s\\mサイズ

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とても貴重な高額のついている珍しいベルトです！デニム生地の色移りが裏に青く移ってしまってます。最後の写真に追加していますのでご確認お願います！それ以外はとても綺麗で革のボロボロさやキラキラの取れなどは一切ございません。裏生地の移りは全く見えないので着けている自分しか分からないのであまり気にしなくてもいいかとおもいます。潔癖症などの方はご遠慮ください。＊中古とのご理解の上での購入をお願いいたします