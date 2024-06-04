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#FR2 リフレクターロゴナイロンバケットハット
商品番号 T49909671181
商品名

#FR2 リフレクターロゴナイロンバケットハット
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#FR2ReflectorLogoNylonBaucketHatになります。新品、未使用品#FR2Tokyoでの購入ノークレーム、ノーリターンでお願いします。フロントに#FR2ロゴをリフレクターを用いて落し込んだハット。素材は強度がありつつ上品な光沢感のあるナイロン素材仕立て。普段のちょっとした外出から休みのお出かけスタイルまでコーディネートのプラスワンとしても取り入れやすいアイテムです。サイズ:FREE頭周り:59高さ:14.0ツバ:6.0カラー···グレー素材…ナイロン100%
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