BiSH　一番くじ　アイナ・ジ・エンドセット

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商品詳細
内容物●ピクセルイラストパペットマスコット アイナ●メモ帳付きパスポートケース アイナ●マルチケース●プリントメッセージ/サイン入りミニ色紙 ランダム●クリアファイル2枚セット×2 ランダムその他にもこの度のくじのグッズ所持しておりますので、追加もお申し付けください。どんぶり、他人物のものなど。お値下げ交渉可◎ご希望価格をコメントください。BiSHくじ
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