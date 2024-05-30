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欅坂46 ニューエラ コラボ キャップ 櫻坂46 乃木坂 サイン チェキ グッズ
商品番号 E29714723313
商品名

欅坂46 ニューエラ コラボ キャップ 櫻坂46 乃木坂 サイン チェキ グッズ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、雑誌の懸賞で当選した欅坂46とニューエラのコラボキャップです。メンバーがデザインしたもので100名限定の読者プレゼントだったので貴重だと思います。サイズはフリーです。一度も被っておらず保管していたので新品未使用状態です。同封されていた当選証もお付けします。
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