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キティちゃん　ケーキ　ボックス　ハウス
商品番号 X89479814509
商品名

キティちゃん　ケーキ　ボックス　ハウス
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎新品、未使用ですが、経年のお品物のため箱に痛みがみられます。※自宅保管品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください\u003c(__*)\u003e#おままごと#おもちゃ#サンリオ#ドールハウス#人形#フロッキー#キティ
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