キティちゃん　ケーキ　ボックス　ハウス

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商品詳細
◎新品、未使用ですが、経年のお品物のため箱に痛みがみられます。※自宅保管品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください\u003c(__*)\u003e#おままごと#おもちゃ#サンリオ#ドールハウス#人形#フロッキー#キティ
http://narcologia.ru/goods/Persia421288.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly939584.html
http://narcologia.ru/goods/marshal499580.html
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