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NERDメッシュキャップ
商品番号 Q50642762466
商品名

NERDメッシュキャップ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのクリエイティブディレクターに就任したファレル・ウィリアムス率いるNERDのメッシュキャップ。ライブ会場で購入。ネイビー、使用感あり。後頭部のバンドに傷みありです。Usedですので、ご理解よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/tenet773563.html
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