NERDメッシュキャップ

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商品詳細
ルイヴィトンのクリエイティブディレクターに就任したファレル・ウィリアムス率いるNERDのメッシュキャップ。ライブ会場で購入。ネイビー、使用感あり。後頭部のバンドに傷みありです。Usedですので、ご理解よろしくお願いします。
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