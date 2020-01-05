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短い長財布“AO”クラウドファンディングで購入して1年程度使用しました。青の部分がかなり汚れたように見えますが、経年変化だと思ってみてください。手作り本革ですので、十分に使えると思います。100個限定生産品で、販売終了しています。公式オンラインショップ価格¥59,670外見の渋い黒からの、開けた瞬間のショッキングなブルーの世界！！大胆な色合い、機能性で表現した渾身の新作です。そして、男のスマートさにとことんこだわった、オールインワンの「短い長財布」。できる限り長さを短く、できる限り厚みの違和感を排除。ポケットに入れたときのストレスを減らす構造にこだわりました。【作品名】AO【サイズ】外寸：縦102mm×横177mm×マチ20mm【素材】本体：バケッタレザー（タンニン100％なめし）内装：バケッタレザー（タンニン100％なめし）カラー：ブラック×ブルー仕様：札入れ1、カード入れ4、小銭入れ1、フリーポケット（レシート入れ）1