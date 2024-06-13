ボッテガヴェネタ　ウォレットチェーン　アンティーク　ゴールド　真鍮

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商品詳細
bottegavenetaボッテガヴェネタウォレットチェーン長さ 約60cmカラー アンティークゴールドバネもしっかりとしていて、状態は良好です！財布に付いていましたが使用しない為出品します♪アクセサリー材質···その他金属
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate543748.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild685752.html
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