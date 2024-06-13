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ボッテガヴェネタ　ウォレットチェーン　アンティーク　ゴールド　真鍮
商品番号 L45936913180
商品名

ボッテガヴェネタ　ウォレットチェーン　アンティーク　ゴールド　真鍮
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bottegavenetaボッテガヴェネタウォレットチェーン長さ　約60cmカラー　アンティークゴールドバネもしっかりとしていて、状態は良好です！財布に付いていましたが使用しない為出品します♪アクセサリー材質···その他金属
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