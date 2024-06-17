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ボッテガヴェネタ 長財布
商品番号 F88590317716
商品名

ボッテガヴェネタ 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革14万程で購入しました。１年程使い他の財布に買い換てたので大きいダメージはファスナー部分の革が取れただけです、やや傷ありはファスナーの革がないことです。珍しい柄です。蛇柄が所々入ってます中はほぼダメージがありません。外側は角すれがあるくらいです。あくまでも中古ですので完璧を求める方はご遠慮願います。
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