ルイヴィトン メンズ ベルト ブラック 80/32 ③ 箱付

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名古屋栄直営店のルイヴィトンで購入しました。サイズアウトのため、泣く泣くの出品です。ご質問等はコメントからお願いします。ご購入後のキャンセル、到着後の返送はトラブルのもととなるので不可とさせて頂きます。☆アイテム LOUISVUITTON☆バックル シルバーサイズ タテ3.5cm ヨコ3.5cm☆ベルト 全長96cm 幅3cm☆ウエスト 最小75-最大85cm（2.5cm幅5穴）☆カラー ブラック☆素材 レザ☆状態 使用感はほぼなく、まだまだ使用可能です！！☆付属品 保管用箱☆着画はお断りいたします。※他にもベルト出品中 ご購入ご検討ください。素材...本革カラー...ブラック