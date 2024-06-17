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ルイヴィトン メンズ ベルト ブラック 80/32 ③ 箱付
商品番号 J93141125783
商品名

ルイヴィトン メンズ ベルト ブラック 80/32 ③ 箱付
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名古屋栄直営店のルイヴィトンで購入しました。サイズアウトのため、泣く泣くの出品です。ご質問等はコメントからお願いします。ご購入後のキャンセル、到着後の返送はトラブルのもととなるので不可とさせて頂きます。☆アイテム　LOUISVUITTON☆バックル　シルバーサイズ　タテ3.5cm　ヨコ3.5cm☆ベルト　全長96cm　幅3cm☆ウエスト　最小75-最大85cm（2.5cm幅5穴）☆カラー　ブラック☆素材　レザ☆状態　使用感はほぼなく、まだまだ使用可能です！！☆付属品　保管用箱☆着画はお断りいたします。※他にもベルト出品中　ご購入ご検討ください。素材...本革カラー...ブラック
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