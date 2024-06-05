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シマノ 19ストラディック 4000XG スピニングリール
商品番号 T19989078943
商品名

シマノ 19ストラディック 4000XG スピニングリール
ブランド名 シマノ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シマノ19ストラディック2回しかつかってないです状態はかなり良好かと思いますが、あくまで中古品なので御理解した上でご購入お願いします。箱等の付属品は捨てました。#シマノ#SHIMANOジャンル（スポーツ選手）···その他
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