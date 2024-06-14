美品 正規品 NEW ERA トラッパー POLY フライトキャップ

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注）プロフ必読✳︎１度着用、自宅保管品です。細かな事を気になされる方・完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。カラー:ブラックサイズ:XL（小さめです）✳︎ネコポス専用箱でのご発送となります。美品 正規品