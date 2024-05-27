ポールスミス Paul Smith 三つ折り財布

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商品詳細
●ブランド PaulSmith●シリーズ ストライプポイント●品番 873301 モデル:P763●サイズ 約縦7.6cm×横10.0cm×厚み3.0cm●仕様 札入れ×1 カード×5 小銭入れ×1 中国製●素材 表地:牛革●付属品 ポールスミス化粧箱購入後ほとんど使用しなかったので出品します。ポール・スミス大阪店にて購入。
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PAUL SMITH ポールスミス 三つ折り財布
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レザーリュクスシャイン 3つ折り財布（ブラウン） ｜ポール・スミス
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ポールスミス 三つ折り財布 | wic-capital.net
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