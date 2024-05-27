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ポールスミス Paul Smith 三つ折り財布
商品番号 J63187101765
商品名

ポールスミス Paul Smith 三つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド　PaulSmith●シリーズ　ストライプポイント●品番　873301　モデル:P763●サイズ　約縦7.6cm×横10.0cm×厚み3.0cm●仕様　札入れ×1　カード×5　小銭入れ×1　中国製●素材　表地:牛革●付属品　ポールスミス化粧箱購入後ほとんど使用しなかったので出品します。ポール・スミス大阪店にて購入。
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