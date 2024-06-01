Supreme ウィンドストッパー イヤーフラップ ボックスロゴ ニューエラ

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WINDSTOPPEREarflapBoxLogoNewEra色はブラック、サイズは7¼(57.7cm)です。supremeオンラインで購入したものです。個人情報を切り取った納品書もお付け致します。試着だけか1度短時間使用したかどちらかです。内側に汚れ防止のテープが貼ってあったので剥がしてあります。目立つ傷みはないように見えますが見落としあるかもしれません。素人の自宅保管の中古品のため御理解いただける方のみ購入お願い致します。喫煙者がおります。気になる方や神経質な方は購入御遠慮ください。値引き、取り置き、専用不可です。後ろ部分だけたたんでらくらくメルカリ便の宅急便で発送予定です。