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美品✨ディオールオム　長財布　亀井徹コラボ　ヴァニタス柄　PVC 箱\u0026袋付き
商品番号 N30156291543
商品名

美品✨ディオールオム　長財布　亀井徹コラボ　ヴァニタス柄　PVC 箱\u0026袋付き
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多くの商品の中からご覧いただきありがとうございます。ブランドUsedショップ、ブランディアより購入の確実正規品。○アイテム長財布ラウンドファスナーラウンドジップ亀井徹コラボヴァニタス高級PVCレザーロゴ刻印メンズファスナーポケットChrイタリア製スカルドクロ骸骨17SSデザイナーズ限定品　トロッター箱、保存袋つき○サイズタテ10.5cmヨコ19.5cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立つ傷や汚れとうなくまだまだ長くご使用頂けるかと思いますカード入れ×12小銭入れ×1お札入れ×2フリーポケット×2※あくまで中古品なので多少の小傷はございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。※神経質な方はご遠慮ください。○カラー黒ブラック○素材PVCレザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。SR.
http://narcologia.ru/goods/influenza834293.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei789571.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture224441.html
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