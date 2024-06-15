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TORNADOMART 本革　コンチョ　スタッズ　ウエスタン　ベルト　レザー　白
商品番号 B71365947351
商品名

TORNADOMART 本革　コンチョ　スタッズ　ウエスタン　ベルト　レザー　白
ブランド名 トルネードマート
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORNADOMARTワイルドコンチョベルトです。素材···本革カラー···ホワイト幅…約35mm全長…約108cmウエストサイズ85〜95cm厚み…約3.4mm固定サイズの為、サイズ調整できません。バックルはホックの為、取り外し可能です。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥19,580
http://narcologia.ru/goods/reinforcement677299.html
http://narcologia.ru/goods/Addict535718.html
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TORNADOMART 本革　コンチョ　スタッズ　ウエスタン　ベルト　レザー　白
TORNADOMART 本革 コンチョ スタッズ ウエスタン ベルト レザー 白 ...

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