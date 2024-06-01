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Felix Tシャツ　vintage 80s usa製　シングルステッチ
商品番号 S60528950230
商品名

Felix Tシャツ　vintage 80s usa製　シングルステッチ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入しました1年前で25000＋税でしたのでかなり安価で出品していると思います袖、裾共にシングルステッチです小さいですが1988年製と書いてありますタグの裏にMadeinUSA表記があります着丈70身幅56袖丈21
http://narcologia.ru/goods/perpetual474746.html
http://narcologia.ru/goods/flight321028.html
http://narcologia.ru/goods/reflector863864.html

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