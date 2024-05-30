9091：HALLSTATT V-12 ハルシュタット バイオリン　ジャンク

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種類...バイオリン●お値引き・発送方法の変更はいたしかねます●●画像に映るもののみとなります。その他の付属品は有りません。専門的な知識が無い為、コンディションは判断できません。メンテナンスは行っていませんので不具合が生じる可能性が有ります。ジャンク品と致します。再利用出来る方いかがでしょうか。中古品の為、汚れや傷が目立ちます。こちらでは完全にきれいには出来ませんので予めご了承ください。