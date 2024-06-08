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LIBERAIDERS HOCKEY SHIRTS M size
商品番号 T20864272088
商品名

LIBERAIDERS HOCKEY SHIRTS M size
ブランド名 リベレイダース
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Liberaiders(リベレイダース)ホッケーシャツ　　数回着用の美品です。着る機会が無いので出品します。カラー　ブラックサイズ　M状態　美品サイズ着丈　73㎝身幅　58㎝袖丈　60㎝Liberaiders(リベレイダース)/ポリエステル生地とメッシュのコンビネーションホッケーシャツ。架空のホッケーチームをイメージしたゲームシャツにはフェルトパッチでLRロゴやキャプテンマークの『C』や背中のナンバリング(9はホッケーでのエースナンバー)装飾を施しています。LIBERAIDERSでは初めてとなる本格的なスポーツモチーフのアイテムです。
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