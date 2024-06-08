LIBERAIDERS HOCKEY SHIRTS M size

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Liberaiders(リベレイダース)ホッケーシャツ 数回着用の美品です。着る機会が無いので出品します。カラー ブラックサイズ M状態 美品サイズ着丈 73㎝身幅 58㎝袖丈 60㎝Liberaiders(リベレイダース)/ポリエステル生地とメッシュのコンビネーションホッケーシャツ。架空のホッケーチームをイメージしたゲームシャツにはフェルトパッチでLRロゴやキャプテンマークの『C』や背中のナンバリング(9はホッケーでのエースナンバー)装飾を施しています。LIBERAIDERSでは初めてとなる本格的なスポーツモチーフのアイテムです。