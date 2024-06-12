90s adidas×NBA パネルキャップ

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#caelumstart■サイズ詳細頭まわり71/4素人採寸ですので多少の誤差がある場合がございます。■状態A\u003cS\u003eデッドストックや、使用感が極めて少ない状態。\u003cA\u003e若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。\u003cB\u003e使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはない。\u003cC\u003e部分的に目立つ傷や汚れ、使用感がある状態。\u003cD\u003e全体的に状態が悪く、汚れや傷が目立つ状態＊アイロン後に発送致しますが、あくまで古着のため、理解のある方のみのご購入をお願いいたします。コンパクトに畳んで発送させて頂きます。生地の性質上畳みじわが出来ますので予めご了承下さい。