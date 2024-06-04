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NEWERA LA ドジャース ワールド シリーズ サイドパッチ キャップ
商品番号 U85663529429
商品名

NEWERA LA ドジャース ワールド シリーズ サイドパッチ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,026 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートからは勿論、年齢問わず幅広い層のユーザーから支持ののあるヘッドギアNewEraニューエラMLBLosAngelesDodgersロサンゼルスドジャースによる\"FirstWorldSeries\"ワールドシリーズサイドパッチキャップになります。シーンを問わず絶大な人気がある定番アイテムです！ワールドシリーズ記念サイドパッチ付きです。女性は、画像のwinonariderのようにちょこんと頭に乗せるぐらいの被り方もおすすめです。【Size】71/4(57.7cm)数回ほど使用したため、おでこの部分が少し汚れていますが、未使用に近いレベルです。あくまで古着につき神経質な方はご遠慮ください。発送は折りたためるキャップであれば小さくして梱包し、ネコポス、折り畳めないキャップはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送致しますので、コメントでお知らせ下さい。こちら以外でもまだ様々な帽子を出品しておりますので、よければ#headwearpで覗いてみて下さい！宜しくお願い致します。#phazonmercari←全てのアイテムはこちらからご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector354264.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring134096.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial579916.html
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