極美品✨ ロエベ バイフォールド ウォレット 二つ折り 財布 ネイビー 紺

★フォロワー様割引ございます(^^)/お気軽にコメントください♪★即購入OKです！★他サイトにも出品中です！突然のページ削除もありえますので、気になる商品は交渉だけでもお早めにコメントください^^↓↓素敵な商品出品中です↓↓#mocoshopの商品一覧◆アイテムLOEWEロエベバイフォールドウォレットソフトグレインカーフ本革レザーネイビー紺アナグラムロゴ二つ折りコンパクト財布札小銭コインカード入れメンズレディース◆状態・小銭入れのシワ、スレ、コイン跡などの若干の使用感はありますが、全体的にはあまり使用感を感じさせないかなり状態の良いキレイなお品です!(^^)!✨★箱・保存袋・ケアカード類もお付けしますので、プレゼントにもおススメです✨◆仕様札入れｘ2小銭入れｘ1カードスロットｘ4フリーポケットｘ1◆サイズヨコ11㎝タテ10㎝マチ2.5㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。◆付属品箱保存袋バーコードタグ◆カラー外側：ブルー系 ネイビー系光の当たり方で色合いが異なります。。内側：ブラック 黒◆購入元正規品ブランドオークション★当アカウントでは正規品のみを扱う信頼のおけるオークションや業者から購入しております。商品はすべてプロによる鑑定済みの正規品になりますので、ご安心ください。※万が一正規品でない場合は返品返金対応させていただきます。詳しくはプロフィールをご確認ください。◆発送通常１～２日以内の発送を心がけています。遅れる場合はご連絡いたします。◆あくまで一度人の手に渡ったお品です。また商品状態の認識には個人差がありますので、必ず説明文や画像でのご判断をお願いします。ご不明な点は事前にご質問いただき商品状態をご理解いただける方のみのご購入をお願いします。◆トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールを必ずご確認ください。★最後までご覧いただきありがとうございます。素敵なご縁をお待ちしております＾＾#mocoshopの商品一覧管理:A34



ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二つ折り財布 スムースカーフ レザー オーシャン ネイビー C510501X01 箱付 LOEWE（新品・未使用品）



ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二つ折り財布 スムースカーフ レザー オーシャン ネイビー C510501X01 箱付 LOEWE（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ



ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二つ折り財布 スムースカーフ レザー オーシャン ネイビー C510501X01 箱付 LOEWE（新品・未使用品）



希少色 ロエベ スモールバーティカルウォレット 二つ折り財布 バイカラー



未使用に近い/付属品】ロエベ 折り財布 バイフォールド アナグラム ...



LOEWE バーティカルウォレット アナグラム ネイビー ブラウン



未使用に近い/付属品】ロエベ 折り財布 バイフォールド アナグラム ...



ロエベ ネイビー 財布(レディース)の通販 88点 | LOEWEのレディースを ...



LOEWE - ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二 ...



LOEWE - ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二 ...



LOEWE - ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二 ...



超極美品】LOEWE(ロエベ) バイフォールドコインウォレット 二つ折り ...



未使用に近い/付属品】ロエベ 折り財布 バイフォールド アナグラム ...



LOEWE - ロエベ パズル ステッチ バイフォールド コインウォレット 二 ...



名入れ無料】 Loewe ロエベ 折り財布 二つ折り ブラウン マルチカラー ...