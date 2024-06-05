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【 美品 】レア スキューバプロ ベルトバックル
商品番号 M18817879011
商品名

【 美品 】レア スキューバプロ ベルトバックル
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スキューバダイビングのブランド「スキューバプロ」のバックルあまり見かけることはなく、かなりレアだと思います。バックルは直径6cm真鍮製傷や欠けなどはありません。年代物なので、ご理解頂ける方のみご購入ください。#スキューバプロ#Sプロ#バックル#スキューバダイビング#PADIカラー...ゴールド
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