HYSTERIC CLAMOUR ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます(^^)早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪★フォロー割★フォローして下さった方には表示価格から1999円以下→100円引き2000円〜4999円→200円引き5000円〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜29999円→1000円引き30000円〜39999円→1500円引き40000円以上→2000円引きさせていただきます(^^)※ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。■商品HYSTERICCLAMOURヒステリックグラマーヒスガールビッグプリントTシャツ■ブランド名HYSTERICCLAMOURヒステリックグラマー■カラー黒 ブラック■サイズ表記L肩幅:約44cm身幅:約48cm着丈:約61cm袖丈:約22cm(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)■仕様ヒスガールビッグプリント■素材綿 100%■詳細裏右側 小さな穴空きあり(目立ちませんが神経質な方はご注意ください)■状態ランク【C】S｜新品または未使用品A｜使用感をほとんど感じないAB｜多少の使用感はあるが比較的良い状態B｜多少の使用感はあるが着用に問題なしC｜僅かな汚れやダメージ有りD｜気になる程度の汚れやダメージ有り■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。即購入OKです♪↓当店の商品はこちらから↓#古着屋MAXCOM管理番号23042603
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