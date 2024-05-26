（即完売品）ニューエラ　エンゼルスキャップ　オールスターゲーム限定

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商品はニューエラ公式サイトで購入しました。サイズを間違えたので必要な方にお譲りします。人気商品なのでお早めに買うことをおすすめします。24時間以内発送！即購入OK!元々入っていた箱に入れて発送します。現地2023年7月11日シアトルにて開催される、2023MLBオールスターゲームのワークアウトキャップ。サイズは71/8(56.8)大谷翔平選手も着用した物です！選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用したON-FIELD仕様。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。カラー···レッド形···ベースボールASG