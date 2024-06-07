状態こちらの商品は（A）ランクです。（N）新品、展示品、デッドストック品。（S）ほぼ新品。美USEDの商品（A）若干の使用感はあるが、状態の良いUSED（B）使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない（C）使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり（D）過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能sizeM着丈71.5センチ身幅47.5センチ肩幅43センチ袖丈21.5センチ※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。荷物整理の為、出品しました。90年代のvelvasheenのミッキーマウスプリントのUSA製tシャツです。デッドストック品で着用する事なくしまっておりましたが、今年夏着用を考え一度洗濯しております。その際にできたプリント割れ【写真7枚目】がありますが、ボディは未使用品の為、極美品で中々でないコンディションだと思います。宜しくお願い致します。⭐️当方では着用しなくなったブルゾン、Tシャツ、パンツなど出品しております。宜しければ、ご覧くださいませ。#n9neTシャツ古着ユーズドUSED一点物希少企業系や古着男子古着女子オーバーサイズビッグシルエットヴィンテージビンテージインポートストリート US古着70s80s90s70年代 80年代 90年代adidasアディダスNIKEナイキchampionチャンピオンRalphLaurenラルフローレン TOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーlacosteラコステcarharttカーハートneighborhoodネイバーフッドwtapsダブルタップスchallengerチャレンジャーcalleキャリーfledperryフレッドペリートゥモローランドポロバイラルフローレン



美品 USA製 ベルバシーン Tシャツ ミッキー Disney Vintage-



【美品】90's ベルバシーン ミッキー ビンテージTシャツ アメリカ製 | フリマアプリ ラクマ



ベルバシーン 90年代 USA製 DISNEY MICKEY ミッキー フットボールＴ ...



【美品】90's ベルバシーン ミッキー ビンテージTシャツ アメリカ製



1990's USA製 [Velva Sheen]



ベルバシーン 90年代 USA製 DISNEY MICKEY ミッキー フットボールＴ ...



美品 USA製 ベルバシーン Tシャツ ミッキー Disney Vintage-



オールドディズニー 90s Tシャツ ミッキーマウス USA製 disney 感謝の ...



ベルバシーン 90年代 USA製 DISNEY MICKEY ミッキー フットボールＴ ...



90's USA製 Disney



90s ヴィンテージ USA製 ミッキー シングルステッチ リンガーTシャツ ...



80s USA製 Velva Sheen ミッキー マウス リンガーTシャツ 白×紺 L ...



ベルバシーン 90s USA製 Vネック ミッキーマウス 半袖 Tシャツ L ブルー系 Velva Sheen オールド メンズ 古着 220818 メール便可 | フリマアプリ ラクマ



1990's



ベルバシーン 90年代 USA製 DISNEY MICKEY ミッキー フットボールＴ ...