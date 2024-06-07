美品　USA製 ベルバシーン Tシャツ ミッキー Disney Vintage

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商品詳細
状態こちらの商品は（A）ランクです。（N）新品、展示品、デッドストック品。（S）ほぼ新品。美USEDの商品（A）若干の使用感はあるが、状態の良いUSED（B）使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない（C）使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり（D）過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能sizeM着丈71.5センチ身幅47.5センチ肩幅43センチ袖丈21.5センチ※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。荷物整理の為、出品しました。90年代のvelvasheenのミッキーマウスプリントのUSA製tシャツです。デッドストック品で着用する事なくしまっておりましたが、今年夏着用を考え一度洗濯しております。その際にできたプリント割れ【写真7枚目】がありますが、ボディは未使用品の為、極美品で中々でないコンディションだと思います。宜しくお願い致します。⭐️当方では着用しなくなったブルゾン、Tシャツ、パンツなど出品しております。宜しければ、ご覧くださいませ。#n9neTシャツ古着ユーズドUSED一点物希少企業系や古着男子古着女子オーバーサイズビッグシルエットヴィンテージビンテージインポートストリート US古着70s80s90s70年代 80年代 90年代adidasアディダスNIKEナイキchampionチャンピオンRalphLaurenラルフローレン TOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーlacosteラコステcarharttカーハートneighborhoodネイバーフッドwtapsダブルタップスchallengerチャレンジャーcalleキャリーfledperryフレッドペリートゥモローランドポロバイラルフローレン
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http://narcologia.ru/goods/waveform967017.html
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