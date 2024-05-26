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商品詳細
カルティエのベルトゴールドCバックルレザー黒色全長（バックル含む） 約108cmバックル 約4cm穴は4つ有ります。現状一つ目まで88cmで設定していますが、長さはベルトをカットすることで調節出来ます。ベルトの幅は、約3cm中古品数年使用していた為、ベルトの穴付近に使用感が有ります。Cバックルのゴールド部分は、良く見ると多少スリキズが有りますが、目立たない程度です。
http://narcologia.ru/goods/Persia329788.html
http://narcologia.ru/goods/Persia540988.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild597352.html
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