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カルティエのベルト
商品番号 M45693621124
商品名

カルティエのベルト
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルティエのベルトゴールドCバックルレザー黒色全長（バックル含む）　　　　　　約108cmバックル　　約4cm穴は4つ有ります。現状一つ目まで88cmで設定していますが、長さはベルトをカットすることで調節出来ます。ベルトの幅は、約3cm中古品数年使用していた為、ベルトの穴付近に使用感が有ります。Cバックルのゴールド部分は、良く見ると多少スリキズが有りますが、目立たない程度です。
http://narcologia.ru/goods/Persia329788.html
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