新品　未使用　MOBUS　モーブス　ミュンデン　スニーカー　ホワイト

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【商品説明】MOBUS（モーブス）定番コレクションの中でもひときわ目を引くカラーリングが特徴のミュンデン。アッパーには本革（牛革）を使用し、サイド”Ｍ”マークにはエナメルスウェード。インソールは取り外しのできる3Dメッシュ素材を使用し、清潔にご使用頂けます。ドイツ発祥モーブスブランドのロングセラーモデルで、幅広いシーンで活用できる1足です。定価11,880円【状態】購入後、一度も使用していません。そのため、特に目立った傷や汚れ、焼けはありません。箱に多少傷・汚れがあります。新品未使用ですが、自宅保管品ですので神経質な方は購入を控えてください。ペットや喫煙者はいませんが、香水・柔軟剤・芳香剤愛用者です。保管場所を分けてあるため、きついにおいはしないと思いますがご了承ください。【素材】本革ラバー【サイズ】EUR40日本サイズ換算で約25cmです【その他】発送の際は、MOBUSの箱をプチプチで巻いた状態で発送させていただきます。このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】00AAAメンズレディース古着WSS