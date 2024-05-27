ポールスミス　ストライプ（ボーダー）マフラー

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商品詳細
ポールスミスのストライプ・ボーダー柄のマフラーです。写真のとおり、表と裏で柄の色が異なります。購入したシーズンに数回着用して、その後はクリーニング保存していました。サイズ：約150cm×約26cm目立った毛羽立ちや汚れなどはありません。中古品であることに御理解ある方のご購入をお待ちしています。#ポールスミス#paulsmith#マフラー#ストライプ#ボーダー#リバーシブル
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