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ポールスミス　ストライプ（ボーダー）マフラー
商品番号 P42875329506
商品名

ポールスミス　ストライプ（ボーダー）マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのストライプ・ボーダー柄のマフラーです。写真のとおり、表と裏で柄の色が異なります。購入したシーズンに数回着用して、その後はクリーニング保存していました。サイズ：約150cm×約26cm目立った毛羽立ちや汚れなどはありません。中古品であることに御理解ある方のご購入をお待ちしています。#ポールスミス#paulsmith#マフラー#ストライプ#ボーダー#リバーシブル
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