大容量340mAhスマートウォッチ1.69インチBluetooth Ver5.2

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スマートウォッチ大画面腕時計SmartWatch運動モードIP67防水心拍計活動量計輝度調整着信通知音楽コントロールAndroidIOS対応メンズ◆表記サイズ◆1.69インチ◆カラー◆ゴールド◆商品説明◆1.69インチの大画面で画面表示エリアが広いため、操作しやすいです。また、最新のプロセッサーを採用しており、バッテリー容量はなんと340mA！長時間稼働の設計になっております☆文字盤のデザインが大変が多く、お好きな写真を待ち受けにすることも出来ます。防水/防塵：IP67深度(防水型IP67とは、IECおよびJISが機器内への異物侵入に対する等級で、粉塵が内部に侵入せず、規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けないレベルを指します。)◆商品詳細◆モニターサイズ：1.69インチバッテリー：通常使用で7〜10日稼働可能日本語設定可能解像度：240×280BluetoothVer5.2日本語説明書付き(中国語・英語の説明書も付属しております。)《主な機能一覧》血圧測定心拍数測定血中酸素濃度を正確に24時間モニタリング可能歩数/移動距離測定消費カロリー睡眠記録音楽動作ストップウォッチ/タイマー【510050F】＊匿名配送！送料無料✨＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎＊1点だけの早いもの勝ち＊おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)注意事項・郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送はできかねます。・寸法は平置で計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。・こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認お願いします。上記ご了承いただける方のみご購入願います☆・商品の状態は実物写真をご確認ください♪※少しでもお安く出品出来るように送料の都合上箱から出して発送する場合がございます。#のん即日発送の商品一覧はコチラ✨☜カラー...ゴールド#スマートウォッチ#ユニセックス#男女兼用#Android#iOS#防水