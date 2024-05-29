【超レア】FIGHT ロブハルフォード　ツアーtシャツ　　ジューダスプリースト

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プロフ必読。メタルゴッド／ロブハルフォードがJP脱退後結成したヘヴィロックバンド、FIGHITのメチャクチャカッコいいtシャツ。ユーズド品ながら目立つ汚れ等見当たりません。当時のストリート感とパンテラにも通じるモダンヘヴィ化を目指したバンドで1stアルバムは超名盤です。サイズ【背面着丈】71cm【脇下身幅】51cm素人採寸出品アイテム一覧は下記から↓#sdhytシャツ#ロックtシャツ#バンドtシャツ#ヴィンテージ#ミュージックティー#stussy#ジューダスプリースト#ロブハルフォード#イアンギラン#metallica#メタリカ#パンテラ#pantera#メガデス#アンスラックス#サウンドガーデン#gunsandroses#GODSMACK#ゴッドスマック#スリップノット#slipknot#スレイヤー#slayer#モトリークルー#デフレパード#ヒステリックグラマー