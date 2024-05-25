バンズ　vans オールドスクール　old school tape

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商品詳細
バンズのオールドスクールです。サイズは、26センチです。夏に履きたい鮮やかなブルーです。国内未展開モデル（US企画）ですので、人とかぶりたくない方にもオススメです。外箱は、あります。新品未使用品です。15
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