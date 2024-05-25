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バンズ　vans オールドスクール　old school tape
商品番号 Y47582074305
商品名

バンズ　vans オールドスクール　old school tape
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンズのオールドスクールです。サイズは、26センチです。夏に履きたい鮮やかなブルーです。国内未展開モデル（US企画）ですので、人とかぶりたくない方にもオススメです。外箱は、あります。新品未使用品です。15
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