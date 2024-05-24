STUSSY S64 PIGMENT DYED TEE XL 黒 新品 Tシャツ

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商品詳細
STUSSYS64PIGMENTDYEDTEEXLBLACK新品未使用ステューシーTシャツONLYNYBAPEエイプHUFHUMANMADESUPREMEFUCKINGAWESOMEHOCKEYDIMEALLTIMERSGX1000SCIFIFANTASYSUNDAYSBESTPOLARSKATEFTCBRONZEBEAMSビームスWTAPSネイバーフッド-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-ユニセックス-オーバーサイズフィット-100%コットン状態:新品未使用タグ付きカラー:BLACKサイズ:XL(素人寸ですが着丈約76cm身幅約64cm肩幅約60cm袖丈約27cm)USASTUSSY正規店にて購入しました100%本物になります。こちらのTシャツは製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。また値下げ交渉はご遠慮ください。購入後、24時間以内にお支払い出来る方のみ宜しくお願いいたします。
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