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未使用長財布
商品番号 S55500187161
商品名

未使用長財布
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ19.5cm厚み4cm定価が7万円前後で購入しましたが使う機会がなくなり出品します自宅に保管した為多少の細かい傷あります箱無し
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