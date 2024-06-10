OLD CATS キャッツ ミュージカル キャップ 帽子 ヴィンテージ

ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】OLDオールドCATSキャッツキャップ帽子【説明】年代不明こちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。ミュージカル、映画、バンド、アートなど、80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】ブラック【サイズ】フリー【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感、色褪せ、シワ等ははございます。頭上のパーツが欠損してます。主観では目立たないかと思いますが、画像でご判断ください。（画像10枚目参照）必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。中古品、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】5241603223/8-154



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