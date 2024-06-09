Rotar ローター 音符スタッズキーホルダー

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Rotarの音符スタッズキーホルダーです。音符のスタッズがついた革でカギがパンツに当たらずに、パンツを守ってくれる仕様になっております。ロックテイストな小物を集めている時期があったのですが、一度も使用していないので、出品させていただきます。ヌメ革で購入したのですが、色は茶色に変色しており、いい感じになっております。購入した時から革に少しキズはついています。商品に理解ある方に購入していただきたいです。Rotarの音符スタッズシリーズでこの商品は生産が終了しており、もう手に入らないと思います。よろしくお願いします。