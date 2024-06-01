ルイヴィトン エトール リザード カシミヤ シルク 大判 ストール 国内正規品

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商品詳細
★商品名…ルイヴィトンエトールリザードカシミヤシルク大判ストール国内正規品★色…ブルー×ブラック★サイズ…約190×135cm★状態…数回のみ使用の美品です。特筆する汚れ、ダメージ等はございません。保存袋付き。★素材…カシミヤ70％、シルク30％★特記事項…定価75000円位★コメント…イタリア製。表参道店購入の国内正規品。
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