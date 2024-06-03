ウェンディーズ 正規 イギリス製 シド ヴィシャス リング ベルト(SV/BK)

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Wendy'sofLONDONのリングベルトです。1年半ほど前に新品にて購入しました。主観では目立った傷汚れございませんが中古品の旨ご了承ください。以下購入時の説明文です。◆Wendy'sofLONDON正規イギリス製SIDRingBelt☆サイズ☆◇ベルト幅…5.0cm◇【Sサイズ】ウエスト:76cm⇒88cm◇ベルト穴…約1インチ（約3cm)間隔で５穴◆RING…5.5cm(直径）【注】ハンドメイドの為、サイズには個々１インチ程度の誤差がございます。サイズ表記は目安となりますのでご了承下さい。☆購入先☆◆Wendy'sLONDON正規直営店☆素材・色☆◆お色・・・BKバックル＆スタッズ・・・SVカラー ◆素材：レザースキン ☆英国ロンドンのスタッズアイテムの老舗『Wendy'sofLONDON』の歴史は古く、Londonの最も刺激的だった時代'60年代〜'70年代にPUNKやゴス・ヒッピーのHOMETOWNとされる「KensingtonMarket」を本拠とし、当時一世を風靡した「THESEXPISTOLS」「THECLASH」「MARILYNMANSON」「Queen:フレディ・マーキュリー」などUKパンク界等を象徴する数多くのアーティスト・ミュージシャン達にも愛用されたことでも有名です。◇ウェンディーズ・オブ・ロンドンの鋲打ちレザーアクセサリーは、受注生産・完全ハンドメイドで作られる拘りの逸品です。 手造り（Handmade)の為、一つ一つのお品に歪みやクスミ(カビとは異なります)不揃いなところもございます。またイギリスと日本の気温・湿度の差を原因とする『裏革の剥離』の可能性がございますが、ボンド等接着剤で簡単に修復可能です。※恐縮ですが、細部の点を気にする方・神経質な方、性質を理解されていない方は予めご購入をお控え下さいませ。※商品はイギリス製・Wendy'sofLondonの完全ハンドメイド・正規輸入品です。素材···本革#666#punk#sidvicious