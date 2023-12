MEOTWO HELMET TEE

ネット購入しました。現在完売となっています。品番:120-10-328素材:100%COTTONL/着丈:74cm肩幅:50cm身幅:58cm袖丈:25.5cm(サイズ表記はあくまで目安となりますので、商品によって多少異なります。)フロントの「HELMETロゴ」の上に、浮かぶミュウツーのグラフィックが施されたデザインに。バックの首元には「クラシックカーブロゴ」も。#BILLIONAIREBOYSCLUB#ポケモン#Pokemon#ミュウツー



