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PRADサイフ
商品番号 M81685626432
商品名

PRADサイフ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 21,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デパートのPRADAで購入高さ10センチ横20センチ牛皮　　　色FOS9WpalladioサイズTU未使用ですが　　牛皮に加工されていますただ気に入って購入した物で　　あまり商品に対して説明できません黒ではなく光の変化があります商品に関して知識がなくシルバーメタル知識がなく気に入り買った物です
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