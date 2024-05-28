本革×ハラコ　編み込みデザインベルト

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商品詳細
本革×ハラコのデザインベルトです。編み込みタイプでベルト穴がないので、ご自身のジャストサイズで使用できますよ。痛みもなくキレイな方だと思います。長さはバックル含まず100cmベルトの幅６cmです。ユニセックスなデザインです。カラー...ブラウン素材...本革素材...本革カラー...ブラウン
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