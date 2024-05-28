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本革×ハラコ　編み込みデザインベルト
商品番号 R20002563477
商品名

本革×ハラコ　編み込みデザインベルト
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革×ハラコのデザインベルトです。編み込みタイプでベルト穴がないので、ご自身のジャストサイズで使用できますよ。痛みもなくキレイな方だと思います。長さはバックル含まず100cmベルトの幅６cmです。ユニセックスなデザインです。カラー...ブラウン素材...本革素材...本革カラー...ブラウン
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