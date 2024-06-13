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【Supreme 】22FWコーデュロイキャンプキャップ ブラウン
商品番号 A68905874029
商品名

【Supreme 】22FWコーデュロイキャンプキャップ ブラウン
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Supremeシュプリーム】アメリカの公式サイトで購入した新品未使用のCorduroyCampCupコーデュロイキャンプキャップ。即完売の人気商品です。検品の為、一度開封しています。●カラー:ブラウン（光の関係で色がわかりづらいですが、明るいブラウンで4枚目の写真が最も実物に近いです。ロゴは白色になります。）●サイズ：フリー（キャップバックで調整可能）●素材：コットン●注意事項：新品美品です。返品は承っておりませんので、ご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。形···ベースボール#シュプリーム#Supreme#キャップ#新品未使用#値下げ
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