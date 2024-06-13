箱付き ブルガリ ロゴマニア サークルロゴ シルバー バックル ベルト 黒 革

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BVLGARIブルガリサークルロゴシルバーバックルベルトロゴマニア刻印ロゴメンズ◆サイズ◆幅：3.9ｃｍ長さ：97.5ｃｍ(バックルは含まず)ピンから最初の穴までの距離：84ｃｍピンから最後の穴までの距離：89ｃｍバックルの直径(縦)：6ｃｍ平置き採寸・外寸(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)◆素材◆レザー革◆カラー◆ブラック黒バックル部分はシルバー◆付属品◆箱◆状態◆バックルに小傷があり、レザーに少し歪みがありますが、大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけます。素人検品なので見落としがあるかもしれません。気になる点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒あくまでも中古品なので、ご理解の上お買い上げいただけますようよろしくお願いいたします。撮影小物は含みません。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求め下さい(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾商品についての質問はできる限り丁寧に対応させて頂きます！不明な点や心配なことがありましたらご購入前に気軽にお問い合わせ下さい。⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒▼他にも多数出品しております▼#chill出品のベルトはこちら#chill出品のブルガリはこちら0916