非売品‼️2019年横浜DeNAベイスターズ　宮崎敏郎選手　直筆サイン入り

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2019年春季キャンプの際に宮崎選手に直々にサインして頂いた帽子になります。大切にして頂ける方にお譲りしたいと思います。即購入OKです。翌日発送可能です。何かあればご相談・ご連絡下さい。#NPB#プロ野球#横浜ベイスターズ#横浜DeNAベイスターズ#横浜スタジアム#投手#捕手#内野手#外野手#キャップ#帽子#ニューエラ#春季キャンプカラー···ホワイト形···ベースボール